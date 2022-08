Beim Gesundheitskonzern Fresenius steht ein Chefwechsel an. Kann der neue CEO das Ruder herumreißen und das krisengebeutelte Unternehmen wieder auf Kurs bringen? Das denkt die Community. Quelle: pexels.com, Anna Nekrashevich Beim Medizintechnik- und Gesundheitskonzern Fresenius steht ein Chefwechsel an. Ab 1. Oktober übernimmt Michael Sen die Unternehmensführung. Der glücklose CEO Stephan Sturm räumt seinen Posten vorzeitig. Probleme hinterlässt er seinem Nachfolger reichlich. In den vergangenen Jahren musste Fresenius mehrmals Gewinnwarnungen veröffentlichen. Die Pandemie, stockende Lieferketten ...

