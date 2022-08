Daimler Truck-Calls mit 84% Chance bei Kurserholung auf 29 Euro

In den vergangenen Wochen ging es mit dem Kurs der Daimler Truck-Aktie (ISIN: DE000DTR0CK8) trotz guter Quartalszahlen deutlich nach unten. Notierte die Aktie noch am 12.8.22 oberhalb von 29 Euro, so war sie am 25.8.22 zeitweise um 13 Prozent tiefer bei 25,34 Euro zu bekommen. Am 26.8.22 setzte sich die Aktie mit einem zweiprozentigen Kursanstieg auf 25,97 Euro an die Spitze der DAX-Werte.

Erfüllen sich die positiven Prognosen der Experten von Goldman Sachs, die die Aktie nach den über den Erwartungen liegenden Zahlen mit einem Kursziel von 37 Euro zum Kauf empfehlen, dann könnte die Aktie in den nächsten Wochen noch über weiteres Erholungspotenzial verfügen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 26 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Daimler Truck-Aktie mit Basispreis bei 26 Euro, Bewertungstag 18.11.22, BV 0,1, ISIN: DE000DW4NDV3, wurde beim Aktienkurs von 25,97 Euro mit 0,18 - 0,19 Euro gehandelt.

Gelingt der Daimler Truck-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 29 Euro, dem Niveau vom 12.8.22, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,35 Euro (+84 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 23,121 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Daimler Truck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 23,121 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PD8A4J1, wurde beim Aktienkurs von 25,97 Euro mit 0,30 - 0,31 Euro taxiert.

Kann die Daimler Truck-Aktie in absehbarer Zeit wieder auf 29 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,58 Euro (+87 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 21,055 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Daimler Truck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 21,055 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK4ZVB4, wurde beim Aktienkurs von 25,97 Euro mit 0,50 - 0,51 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Daimler Truck-Aktie auf 29 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,79 Euro (+55 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler Truck-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler Truck-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de