Hamburg (ots) -- Kellogg's® erweitert beliebte SPECIAL K® Range um zwei leckere neue Crunchy Oat Granola Sorten- Superknusprige Cluster auf Haferbasis mit gepufften Gerstenkörnern sorgen für extra Crunch, dunkle Schokolade bzw. ein Cranberries-Johannisbeeren-Mix für köstlichen Geschmack- Gesündere Alternative zu anderen Frühstücksflocken dank 30 % weniger Zucker[i], hoher Vollkornhafer- und Ballaststoffanteil unterstützen Verdauung und Darmgesundheit[ii]Gesundes, ballaststoffreiches Frühstück oder leckeres Frühstück? Dieser Kompromiss gehört nun der Vergangenheit an! Denn mit den leckeren neuen Kellogg's® SPECIAL K® Crunchy Oat Granola Sorten Dark Chocolate Curls und Mixed Berries mit weniger Zucker und vielen Ballaststoffen, gibt es das Beste aus beiden Welten.Wie startet man gut gelaunt in den Tag, wenn nicht mit einem leckeren Frühstück? Ist die kleine Mahlzeit am Morgen nicht nur lecker, sondern fördert auch noch die Darmgesundheit, dann heißt es ganz klar: Ding, ding, Jackpot! Und genau das versprechen die beiden neuen SPECIAL K® Crunchy Oat Granola Sorten von Kellogg's®: Dark Chocolate Curls und Mixed Berries. Im Vergleich zu anderen Frühstücksflocken enthalten die beiden neuen Sorten 30 Prozent weniger Zucker1, haben einen hohen Vollkornanteil und sind ballaststoffreich - das wirkt sich positiv auf die Verdauung und Darmgesundheit2 aus.Die Basis der beiden SPECIAL K® Crunchy Oat Granola Sorten bilden Haferflocken und gepuffte Gerstenkörner. Dark Chocolate Curls enthält außerdem köstliche dunkle Schokoraspeln mit einem Kakao-Anteil von 64 Prozent und besteht zu 66 Prozent aus Vollkorn. Für fruchtigen Genuss sorgen bei Mixed Berries gefriergetrocknete Cranberries und Schwarze Johannisbeeren - der Vollkornanteil liegt hier sogar bei 71 Prozent."Ein guter Start in den Tag ist so wichtig, um sich wohlzufühlen", so Nicole Trembacz, Senior Market Activation Managerin Kellogg's Brands DACH. "Wer seinen lecker-gesunden Kickstart in den Tag noch besonderer gestalten möchte, kann neben Kuhmilch auch zu pflanzlichen Alternativen greifen oder seine SPECIAL K® Crunchy Oat Granola mit Joghurt oder proteinreichem Magerquark zubereiten. Da gibt es viele Variationsmöglichkeiten, um unsere SPECIAL K® Crunchy Oat Granola zu genießen - wir sind uns sicher, dass es bald niemand mehr beim Frühstück missen möchte."Damit möglichst viele Menschen in den Genuss der leckeren Kellogg's® Produkte kommen können, hat KELLOGG Europa beschlossen, seine Produktverpackungen ab diesem Jahr mit NaviLens Codes auszustatten. Bei der Technologie handelt es sich um eine Art QR-Codes, die mit dem Smartphone ganz einfach und aus bis zu drei Metern Entfernung gescannt werden können. Anschließend werden Informationen zu den Zutaten, einschließlich Allergenen und Nährwertangaben per Audio Voice auf das Smartphone übertragen. Für blinde und sehbehinderte Menschen ist das ein wichtiger Schritt für mehr Zugangsmöglichkeiten, Barrierefreiheit und Teilnahme. Kellogg ist damit das erste Unternehmen, das NaviLens für seine Produktverpackung nutzt.Für mehr Informationen zur Kellogg's® SPECIAL K® Range:https://www.kelloggs.de/de_DE/brands/special-k-consumer-brand.htmlÜber KELLOGG:Wir bei KELLOGG verfolgen das Ziel, weltweit eine gute und gerechte Welt zu schaffen, in der jeder einen Platz am Tisch erhält. Im Jahr 2021 erzielte KELLOGG mit Marken wie beispielsweise KELLOGG'S® CORN FLAKES, KELLOGG'S® MÜSLI, KELLOGG'S® TOPPAS®, KELLOGG'S® FROSTIES®, KELLOGG'S® CHOCO KRISPIES®, KELLOGG'S® TRESOR® sowie PRINGLES® einen Umsatz von 14,2 Milliarden US-Dollar. Über unsere Plattform KELLOGG'S® Better Days (http://www.kelloggs.com/betterdays) setzen wir positive Initiativen in den Bereichen Ernährung, Natur und Gesellschaft um, unterstützen weltweit soziale Projekte und haben uns dazu verpflichtet, bis 2030 drei Milliarden Better Days mit unseren Partnern zu gestalten. Wenn Sie mehr über KELLOGG, unsere Corporate Social Responsibility-Projekte sowie unsere Unternehmensgeschichte erfahren möchten, besuchen Sie unsere Website www.kelloggs.de, www.kelloggcompany.com oder www.OpenforBreakfast.com.[i] 30 % weniger Zucker im Vergleich zum durchschnittlichen Zuckergehalt anderer ballaststoffreicher Granolas mit Fruchtanteil oder ballaststoffreicher Granolas mit Schokoladenanteil (Stand 2021).[ii] Enthalten mindestens 6,0g Ballaststoffe aus Vollkornhafer (Haferkorn) pro 100g. Haferkorn-Ballaststoffe tragen zur Erhöhung des Stuhlvolumens bei. Im Rahmen einer abwechslungsreichen, ausgewogenen Ernährung und eines gesunden Lebensstils genießen.Pressekontakt:KELLOGG (DEUTSCHLAND) GMBHWieland BeckSenior Manager Corporate Affairs DACH & High Growth MarketsBurchardstraße 820095 HamburgTel: +49 40 370 229 295E-Mail: wieland.beck@kellogg.comOriginal-Content von: Kellogg (Deutschland) GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38514/5306055