Konkret heben sie ihre aktuelle Vorhersage auf 2,9 Prozent von zuvor 2,3 Prozent an. Für 2023 wird die Inflationsprognose von 1,0 Prozent bestätigt.Zürich - Die Ökonomen der Grossbank Credit Suisse erhöhen ihre Inflationsprognose für die Schweiz für 2022. Konkret heben sie ihre aktuelle Vorhersage auf 2,9 Prozent von zuvor 2,3 Prozent an, wie es in einer am Freitag publizierten Studie heisst. Die Inflationsrate lag im Juni und Juli zum ersten Mal seit der Finanzkrise vor 14 Jahren über 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie es darin heisst.

