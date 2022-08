Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auf dem Primärmarkt herrscht derzeit ein sehr aktives Treiben, so die Analysten der Helaba im Kommentar zu Covered Bonds.Die Emissionen würden in der Regel auf sehr gute Nachfrage treffen, wie das Beispiel des 9-jährigen öffentlichen Pfandbriefs der BayernLB (500 Mio. EUR, WNG) zeige. Mehr als 1,5 Mrd. EUR an Ordervolumen habe verzeichnet werden können, der ursprüngliche Spread habe sich von MS+7 auf MS+3 eingeengt. Es bleibe festzuhalten, dass solange der Markt nicht in eine "Bepreisungs-Euphorie" verfalle, durchaus Chancen für weitere konstruktive Wochen bestünden. Gestern seien die Commerzbank (1 Mrd. EUR) und die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien (750 Mio. EUR) jeweils mit 10-jährigen Benchmark-Platzierungen erfolgreich aktiv gewesen. Bei der Commerzbank habe sich der Spread von MS+13 (Guidance) auf MS+9 (die Bücher lagen bei über 1,65 Mrd. EUR) eingeengt, RLB seien bei MS+24 emittiert worden. ...

