Berlin (www.anleihencheck.de) - Wie wir anhand der neuesten Frühindikatoren ablesen können, beispielsweise den europäischen Einkaufsmanagerindices oder auch dem deutschen ifo-Geschäftsklimaindex, wird die wirtschaftliche Abschwächung realer, so Sascha Rehbein, CFA, von der Weberbank.Auch die Bundesbank gehe mittlerweile für Deutschland von einer "sinkenden Wirtschaftsleistung im Winterhalbjahr" aus. Dies begründe sich maßgeblich durch die explodierenden Energiekosten. Die Gaspreise seien in den letzten zweieinhalb Monaten um 250% angestiegen. Erneut stünden Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 im Fokus, allerdings seien diese außerplanmäßig und wohl technisch unbegründet. Somit bleibe die Energiesicherheit ein politischer Spielball und verunsichert Unternehmen sowie Konsumenten gleichermaßen. Die Analysten der Weberbank würden daher nicht nur von einer wirtschaftlichen Schwächephase ausgehen, sondern auch von weiter ansteigenden Inflationszahlen. Ein Überschießen der 9 Prozentmarke in den kommenden Monaten würde die Analysten der Weberbank nicht überraschen. ...

