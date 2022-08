Der österreichische Energieversorger Verbund hat das Projekt SYNERG-E erfolgreich abgeschlossen. Dabei hat Verbund in den vergangenen vier Jahren neun lokale Batteriespeicher an HPC-Standorten von Smatrics EnBW in Österreich und von Allego in Deutschland installiert und in Betrieb genommen. Die Hauptaufgabe der lokalen Batteriespeicher ist die Entlastung des Stromnetzes. Über das sogenannte "Peak ...

Den vollständigen Artikel lesen ...