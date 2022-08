Powells Rede ist das Highlight der Woche. Die Futures auf den S&P 500 haben ihre Erholung am Freitag gestoppt. Anleger warten mit Spannung auf die Rede von Jerome Powell in Jackson Hole. Der Fed-Chef könnte am Nachmittag weitere Hinweise auf den zukünftigen Zinserhöhungspfad geben. Das US-Börsenbarometer ist seit Mittwoch um 2% gestiegen, nachdem die Unterstützung bei 4.113 Punkten verteidigt wurde - dadurch konnte eine Trendumkehr verhindert werden. Die Wochenverluste wurden innerhalb von zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...