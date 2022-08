DJ Audi startet 2026 mit neuem Antrieb in der Formel 1

FRANKFURT (Dow Jones)--Audi steigt in die Rennserie Formel 1 ein. Ab 2026 will die VW-Tochter mit einer eigens entwickelten Antriebseinheit in der Weltmeisterschaft antreten, wie sie bei einer Pressekonferenz im belgischen Spa mitteilte. Unklar ist noch, mit welchem Rennstall Audi antritt. Diese Entscheidung soll bis zum Jahresende fallen.

Am Standort Neuburg an der Donau will Audi seine Power Unit entwickeln - bestehend aus Elektromotor, Batterie, Steuerungselektronik und Verbrennungsmotor.

Audi-Entwicklungsvorstand Oliver Hoffmann sagte, ausschlaggebend für die Einstiegsentscheidung sei das ab 2026 geltende neue technische Reglement der Rennserie gewesen. Es setze auf stärkere Elektrifizierung und nachhaltigen Kraftstoff. Der elektrische Antrieb werde dann annähernd so viel Leistung haben wie der Verbrennungsmotor.

"Angesichts der großen Technologiesprünge, die die Serie 2026 in Richtung Nachhaltigkeit vollzieht, kann man von einer neuen Formel 1 sprechen", so Hoffmann. "Eine enge Anbindung unseres Formel-1-Projekts an die Technische Entwicklung der Audi AG wird Synergien ermöglichen."

