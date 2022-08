An den Börsen geht die Achterbahnfahrt der letzten Monate munter weiter. Bis vor wenigen Tagen sah es noch so aus, als würden die Aktienindizes jetzt wieder Anlauf zu neuen Höchstständen nehmen. Denn seit Mitte Juni haben die meisten großen Aktienindizes in der Spitze um mehr als 10 % zugelegt. Seit einigen Tagen macht sich aber wieder Verunsicherung breit und sorgt für fallende Kurse. Gerade jetzt sollte man deshalb einen Blick in die Geschäftsberichte werfen, um herauszufinden, ob die Kursverluste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...