München (ots) -Der CSU-Vize und Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, forderte ein Einreiseverbot von Russinnen und Russen in die EU. Die Masse der Menschen seien Touristen und "wir wollen nicht, dass diejenigen, die diesen Krieg mitzuverantworten haben, dass die jetzt bei uns Urlaub machen", so Weber.Dies kommentiert Ulrich Singer, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, wie folgt:"Vorweg ist zu betonen, dass die Behauptung völlig absurd ist, alle Russen hätten diesen Krieg mitzuverantworten. Ebenso absurd ist die Forderung Webers, russische Touristen nicht mehr in die EU einreisen zu lassen. In Anbetracht des unkontrollierten Zustroms aus islamischen Ländern stellt die Forderung Webers den Gipfel der Absurdität dar.Mit dieser Forderung macht sich Deutschland als vermeintlicher Vertreter von Recht und Freiheit lächerlich. Es wird hier schon wieder eine moralische Oberhoheit postuliert, die aber im Falle der USA nie zum Zug kam.Während der AfD vorgeworfen wird, rassistisch zu sein, da wir die illegale Massenzuwanderung aus fremden Kulturen aus guten Gründen ablehnen, wird hier vorgeschlagen, den Eisernen Vorhang wieder zum Leben zu erwecken. Russen sollen pauschal ausgesperrt werden, nur weil sie Russen sind. Das ist Rassismus pur.Wir lehnen es ab, Menschen pauschal auszuschließen, nur weil sie einer bestimmten Volksgruppe angehören. Wir lehnen die Wiederkehr eines ,Eisernen Vorhangs' 2.0 ab und fordern außerdem jene Sanktionen, die Deutschland schaden und unseren Wohlstand zerstören, sofort aufzuheben!"Pressekontakt:Pressestelle der AfD-Fraktion im Bayerischen LandtagMax-Planck-Straße 181675 MünchenTel: + 49 89-4126-2960presse@afd-landtag.bayernOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161099/5306142