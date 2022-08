Baden-Baden (ots) -Die September-Highlights in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek, auf Youtube und in den Social-Media-Kanälen auf einen Blick - vom SWRAb jetzt in der ARD Audiothek: "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit""Willst du mit mir befreundet sein? Ja - nein - na, schauen wir mal." Das ist "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit", der neue Podcast von SWR3. Einmal pro Woche treffen sich hier zwei ziemlich bekannte Menschen und versuchen innerhalb eines Monats Freund:innen zu werden. Mal sind die Zwei sich super ähnlich, mal haben sie so rein gar nichts miteinander am Hut. Vier Wochen lang wird gelabert, diskutiert, gespielt und vielleicht auch mal gestritten - wie man neue Freund:innen eben so richtig kennenlernt.Warum reinhören?Wenn sich zwei Menschen neu kennenlernen, entstehen spannende Gespräche über kontroverse Themen und gemeinsame Vorlieben.Wo zu finden?Die ersten Folgen mit Comedian Moritz Neumeier und Late-Night-Host Ina Müller sind bereits online. Eine neue Folge "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" erscheint jeden Mittwoch in der ARD Audiothek.Ab 9. September in der ARD Mediathek: "Comedy Clash" Promi-SpecialErstklassige Gags von hochkarätigen Künstler:innen - die SWR Streamingreihe "Comedy Clash" startet mit einem Highlight in die zweite Jahreshälfte. Mit dabei sind Tahnee, Khalid Bounouar, Alain Frei, Enissa Amani, Abdelkarim und Markus Krebs. Marvin Endres und Salim Samatou moderieren das "Comedy Clash" Promi-Special. Nach dem Promi-Special-Auftakt geht es ab 14. Oktober mit Liveshow-Atmosphäre weiter. In drei Vorrunden werden die besten Newcomer gekürt. Sie treffen im "Comedy Clash"-Finale am 23. Dezember 2022 auf die sechs Vorrunden-Gewinner:innen der ersten Jahreshälfte.Warum reinschauen?Für alle, die das "Who is Who" der deutschen Comedy-Szene auf einer Bühne sehen wollen.Wo zu finden?Neue Folgen ab 9. September in der ARD Mediathek.Ab 10. September in der ARD Mediathek und bei Youtube:"Verstehen Sie Spaß? Kids"Das Nachwuchsformat der Samstagabendshow "Verstehen Sie Spaß?" geht mit einigen Neuerungen in die zweite Runde. Die drei neuen Lockvögel Lara (18), Dennis (18) und Marwin (15) touren mit ihrem neuen Spaßmobil durch Deutschland und führen Prominente wie Nicht-Prominente hinters Licht. Die jungen Protagonist:innen des Online-Only-Formats sind am 8. Oktober außerdem zu Gast bei ihrer großen Schwester Barbara Schöneberger, wenn es um 20:15 Uhr live aus Berlin wieder heißt: "Verstehen Sie Spaß?".Warum reinschauen?Das Nachwuchsteam der Samstagabendshow überrascht mit frechem wie ansteckendem Humor.Wo zu finden?Zu sehen sind die Pranks ab 10. September in der ARD Mediathek.Ab 11. September in der ARD Mediathek und bei YouTube:Neue Folgen "Kurzstrecke mit Pierre M. Krause"Entertainer und SWR Urgestein Pierre M. Krause geht ab Sonntag, 11. September mit neuen Folgen seines Promi-Talkformats an den Start. Dabei trifft er Prominente bei ihren privaten oder beruflichen Terminen des Tages und begleitet sie ein Stück des Weges - mal im Auto, mal zu Fuß, oder per Fahrrad. Heraus kommen ungewohnt persönliche Gespräche und teils unvorhersehbar spontane Aktionen, die die Zuschauer:innen in eine eigene Welt entführen. In der neuen Staffel trifft Pierre M. Krause unter anderem: Schauspielerin Heike Makatsch, Moderator Kai Pflaume, Schauspieler Samuel Koch und Comedienne Tahnee.Warum reinschauen?Pierre M. Krause entlockt seinen prominenten Gästen spannende Details aus ihrem Leben und geht mit ihnen auf eine unvorhersehbare Reise.Wo zu finden?Ab 11. September steht jeden Sonntag eine neue Folge in der ARD Mediathek zur Verfügung, die ab dem darauffolgenden Donnerstag auch auf dem Pierre M. Krause YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/c/pmkshow) abrufbar ist.Ab 16. September in der ARD Mediathek: "Höllgrund"Landärzte sind immer die Helden. Außer in Höllgrund ... In der neuen Mediathek-Serie des SWR kann ein ärztlicher Hausbesuch üble Folgen haben. In einem beschaulichen Dorf im Schwarzwald kommt es zu mysteriösen Todesfällen. Die alleinstehende Dorfpolizistin Tanja ahnt als Einzige, dass sich hinter den Vorfällen ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit verbirgt. Gegen den Widerstand der anderen Dorfbewohner:innen macht sich die sture Tanja alleine auf die Suche ... und findet bald heraus, dass ausgerechnet der charmante junge Landarzt Fabian mit seinen wohlgeformten Händen in die rätselhafte Mordserie verstrickt ist.Warum reinschauen?"Höllgrund" ist ein spannungsgeladener Thriller, der auf lustvolle Art die allseits bekannten Klischees deutscher Serien-Landärzt:innen entlarvt.Wo zu finden?Ab 16. September in der ARD MediathekAb 16. September in der ARD Audiothek: "Der Termin"Eine junge Frau aus Deutschland vertraut sich ihrem Londoner Arzt Dr. Seligman in dessen Praxis an. Ihr witziger, schonungsloser und auch tragischer Monolog handelt von Hitler, von Juden und nicht zuletzt von kulturellen und sexuellen Identitäten. Obwohl sie sich von ihrer katholischen nachkriegsdeutschen Familie abgewandt hat und seit Jahren in London lebt, wird sie von den alten Geistern verfolgt. Doch hier und jetzt nabelt sie sich von ihrer Vergangenheit und sogar von ihrer Gegenwart ab, befreit sich fundamental von ihrer Scham, ihrer Kultur und ihrer Geschlechtlichkeit.Warum reinhören?Ein Hörspielmonolog mit Witz - provokant und aktuell.Wo zu finden?ab 16.9. in der ARD Audiothek.Ab 30. September in der ARD Mediathek: "Arthur und die Freunde der Tafelrunde" (Neue Folgen)Arthur und seine Freunde sind Ritterschüler am Hof von Camelot. Gemeinsam mit Prinzessin Guinevere und Zauberschülerin Morgan verteidigen sie Camelot tapfer gegen die Feinde von König Uther. Zugleich weht durch sie ein neuer Wind in Camelot - der Wind der Gerechtigkeit, Gleichheit und Rücksicht auf die fragile magische Welt der Zauberwesen. Die zweite Staffel erzählt zudem in drei Sonderfolgen, wie sich die Freunde einst kennenlernten und die Tafelrunde gründeten.Warum reinschauen?Verpackt in fantastische Abenteuer zeigt die Animationsserie die Bestrebungen ihrer sechs jungen Held:innen, mehr Gleichheit und Gerechtigkeit gegen ihre höfisch geprägte Elterngeneration durchzusetzen.Wo zu finden?Die ersten Folgen - inklusive der Sonderfolgen "Wie alles begann" - werden ab dem 19. September in der ARD Mediathek zu sehen sein. Weitere Folgen sind ab dem 30. September abrufbar.Weitere Informationen unter:Link September und http://swr.li/pressedossier-streaming-tippsMonatliche Streaming-Tipps als Mail erhalten? Schreiben Sie uns an kommunikation@swr.de und wir nehmen Sie in den Verteiler auf!SWR Newsletter "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Michael Schwarz, Telefon 06131 929 32211, michael.schwarz@swr.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5306214