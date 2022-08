Krieg, Dürre und rekordniedrige Pegelstände in den Binnengewässern haben die Strompreise am Futuremarkt durch die Decke gehen lassen. Während auf die Privathaushalte der nächste Teuerschock zukommt, dürften bei der Deutschen Börse die Umsätze kräftig nach oben gehen.Für Börsenbetreiber gilt die eherne Regel: Solange die Kurse in Bewegung sind, wird auch Geld verdient. Theodor Weimer, der Vorstandschef der Deutschen Börse, kann sich also entspannt zurücklehnen, denn die Kurse bewegen sich aus Aktionärssicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...