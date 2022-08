Laut einer Goldman-Studie setzen Hedgefonds wieder "entschlossen" auf Megacap-Tech-Aktien. Microsoft wurde als beliebteste Wette auf steigende Kurse abgelöst.

Laut Goldman Sachs haben Hedgefonds im vergangenen Quartal ihre Wetten auf US-Tech-Megacap-Titel erhöht und sind dabei so "entschlossen vorgegangen" wie zuletzt vor Beginn der Corona-Pandemie.

Die Fondsmanager erhöhten ihre Bestände in den Bereichen Technologie und zyklische Konsumgüter, während sie ihre Wetten in den Bereichen Energie und Rohstoffe reduzierten, so die Goldmänner. Die Gewichtung der zehn größten Portfolio-Positionen stieg demnach im Quartal bis Ende Juni auf 70 Prozent, den höchsten Wert seit dem ersten Quartal 2020.

Amazon verdrängte dabei Microsoft als beliebteste Long-Position. Amazon-Titel sind in den vergangenen drei Monaten um über 28 Prozent gestiegen, während Microsoft nur um rund sechs Prozent zulegen konnte. Dem Bericht zufolge haben die Fonds auch ihre Wetten auf Nvidia, Apple, Atlassian und Tesla erhöht.

"Angesichts des unsicheren Marktumfelds und der schwachen Renditen der letzten Zeit haben die Hedgefonds ihr Leverage [Hebelwirkung] reduziert, sich wieder auf Wachstumswerte konzentriert und die Portfoliokonzentration erhöht", so das Goldman-Team. "Die Performance hat sich in letzter Zeit verbessert und entspricht der typischen Erfahrung während einer Korrekturerholung, obwohl die Hebelwirkung noch ansteigen kann, wenn der Markt widerstandsfähig bleibt."

Die angeschlagenen Tech-Aktien erhielten in den vergangenen Wochen einen Schub. Der Optimismus hat sich jedoch in dieser Woche etwas aufgrund neuer Bedenken zur Konferenz in Jackson Hole verflüchtigt. Der Markt ist sich uneins darüber, ob der Sprung des Nasdaq 100 um fast 13 Prozent im Juli mehr als eine Bärenmarktrallye war.

Innerhalb des breiteren Tech-Sektors erhöhten die Hedgefonds ihr Nettoengagement im Teilsektor Anwendungssoftware, in dem sie übergewichtet sind. Positionen in untergewichteten Branchen wie Hardware und Halbleitern stiegen ebenfalls, so der Goldman-Bericht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,US5949181045,US67066G1040,US88160R1014,GB00BZ09BD16