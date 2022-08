Mainz (ots) -Am Sonntag, 9. Oktober 2022, wird im Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt der OPUS KLASSIK 2022 verliehen, die begehrte Auszeichnung für außerordentliche musikalische Leistungen und Initiativen im Bereich Klassik. Désirée Nosbusch führt in diesem Jahr erneut durch das Programm. Das ZDF überträgt die glanzvolle Gala mit internationalen Preisträgerinnen und Preisträgern live-zeitversetzt ab 22.15 Uhr. Unterstützt wird Désirée Nosbusch von Fabian Köster ("heute-show"), der einen eigenen, unterhaltsamen Blick in die Klassikwelt wagt. Er besucht im Vorfeld einige der prämierten Künstlerinnen und Künstler.Verliehen wird der OPUS KLASSIK 2022 in insgesamt 27 Kategorien. Tenor Jonas Kaufmann wird mit dem Preis als "Sänger des Jahres" geehrt. In der Kategorie "Solistische Einspielung" geht die renommierte Auszeichnung an Pianist Igor Levit und Mezzosopranistin Joyce DiDonato. Ein weiterer Gast des Abends ist Pianist Ludovico Einaudi, Preisträger in der Kategorie "Neue Klassik". Als "Sängerin des Jahres" steht die französische Sopranistin Lea Desandre auf der Bühne.Über den OPUS KLASSIK 2022 für die Kammermusikeinspielung freut sich "21meter60", ein aus drei Tubisten bestehendes Ensemble, das sich mit ungewöhnlich virtuosen Tuba-Tönen für die Trophäe bedanken wird. Der Preis für Nachwuchsförderung geht an die Initiative "The Young ClassX", die Kindern und Jugendlichen unterschiedliche Möglichkeiten bietet, Musik zu entdecken.Weitere Prämierte des Abends sind die Harfenistin Magdalena Hoffmann, die den begehrten Klassikpreis als "Nachwuchskünstlerin des Jahres" bekommt, und Oboist Albrecht Mayer, der in der Kategorie "Konzerteinspielung" geehrt wird. Sopranistin Jeanine De Bique erhält die Auszeichnung in der Kategorie "Solistische Einspielung Gesang" und die Geigerin Tianwa Yang in der Kategorie "Instrumentalistin". Weitere Preisträgerinnen und Preisträger werden in Video-Einspielern während der Sendung vorgestellt.Für die festlichen Klänge im Konzerthaus Berlin sorgt das Konzerthausorchester unter der Leitung von Krzysztof Urba\u0144ski, der als Gastdirigent namhafter internationaler Orchester tätig ist, darunter die Münchner Philharmoniker, das Chicago Symphony Orchestra, die Wiener Symphoniker und die Berliner Philharmoniker.Ansprechpartnerinnen:Britta Schröder, Schroeder.B@zdf.de, Katharina Rudolph, Rudolph.K@zdf.de;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/opusklassik2022Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5306333