In einem Impulspapier hat die Deutsche Energieagentur (Dena) einen Vorschlag entwickelt, wie die Netzbetreiber ein Wasserstoffnetz sowohl durch Neubau als auch durch die Umrüstung bestehender Erdgasleitungen schnell aufbauen und finanzieren können. Bei ihrem Besuch in Kanada haben Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in dieser Woche mit der kanadischen Regierung eine Wasserstoffallianz gegründet. Ab 2025 sollen jährlich bis zu 500.000 Tonnen grünen Wasserstoffs nach ...

