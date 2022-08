Die Marktvolatilität macht Anlegern die Aktienauswahl nicht einfach. Morgan Stanley meint, drei China-Aktien gefunden zu haben, die diesem Auf und Ab der Märkte trotzen und bis zu 55 Prozent steigen könnten.

Morgan Stanley setzt auf chinesische Titel aus dem Tech- und Rohstoffsektor, von denen die Analysten erwarten, dass sie unbeeindruckt von der hohen Marktvolatilität steigen werden.

Die US-Investmentfirma fokussiert sich dabei auf Chinas Festland. Dafür spricht, dass der CSI 300 Index, der die chinesischen Unternehmen auf dem Festland abbildet, den MSCI China Aktienindex seit Mitte November um 20 Prozentpunkte übertroffen habe, sagte Aktienstrategin Laura Wang in einem Bericht der Bank. Wang wies darauf hin, dass der MSCI China Index den längsten Bärenmarkt in seiner 20-jährigen Geschichte erlebt. Das liege zum Teil auch an der regulatorischen Unsicherheit einiger Werte wie bei Alibaba und Tencent.

Wang geht davon aus, dass die hohe Volatilität an den Märkten bleibt. Der Einbruch des Immobilienmarktes, Gewinnkorrekturen, mögliche Covid-Ausbrüche und der USA-China-Konflikt tragen ihrer Meinung nach dazu bei. In dieser schwierigen Marktphase bevorzugt die Morgan-Stanley-Analystin neben Rohstoffunternehmen "auch die Informationstechnologie, die einen kontinuierlichen politischen Rückenwind genießt, und Versorgungsunternehmen, die defensiv sind".

Das Finanznachrichtenportal CNBC listete drei Aktien von Morgan Stanleys China-Fokusliste auf, bei denen die Analysten das größte Aufwärtspotenzial sehen und als "Übergewichtet" einstufen:

Der erste Titel ist Glodon - ein Softwareunternehmen für Bauwesen. Nach Angaben des Unternehmens habe sich der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn im vergangenen Jahr auf 661 Millionen Yuan (97,3 Millionen US-Dollar) verdoppelt. Morgan Stanley prognostiziert ein potenzielles Kurspotenzial von circa 55 Prozent.

Der zweite Titel kommt aus dem Rohstoffbereich: Ganfeng Lithium. Es stellt in großen Mengen Lithium für Elektroauto-Batterien bereit. Das Unternehmen gab bekannt, dass sein den Aktionären zurechenbarer Nettogewinn im vergangenen Jahr um 410 Prozent auf 5,23 Milliarden Yuan (770,21 Millionen US-Dollar) gestiegen ist. Wie Glodon übertraf das Unternehmen den MSCI China Index. Die Aktie bringt laut Morgan Stanley ein Kurspotenzial von ebenfalls circa 55 Prozent mit sich.

Zuletzt nennt CNBC den Versorger Kunlun Energy. Dem Versorger räumte die Bank ein Aufwärtspotenzial von ungefähr 48 Prozent ein. Knapp 20 Prozent dessen hat die Aktie bereits in dieser Handelswoche erreicht. Kunlun Energy hat sich auf die Verarbeitung und den Transport von Erdgas spezialisiert. Kontrolliert wird das Unternehmen laut CNBC von der staatseigenen China National Petroleum Corporation. Kunlun gab bekannt, dass sein den Aktionären zurechenbarer Gewinn im vergangenen Jahr um fast 280 Prozent auf 23,02 Milliarden Yuan (3,35 Milliarden US-Dollar) gestiegen ist.

Auto: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

