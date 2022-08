Bonn (ots) -phoenix live: Artemis 1-Start zum MondMontag, 29. August 2022, 12.00 Uhr50 Jahre nachdem Menschen auf dem Mond gelandet sind, soll im Rahmen des NASA-Artemis-Programms am Montag, 29. August eine fast 100 Meter hohe SLS-Rakete (Space Launch System) zum Mond geschossen werden und die Raumkapsel Orion in die Umlaufbahn eintreten. Dort soll die Raumkapsel wichtige Tests für geplante bemannte Flüge durchführen. Die Mission läuft unter dem Namen Artemis-1 und soll Exkursionen zum Mond einleiten. Das Raumschiff startet in Cape Canaveral unbemannt und wird mehrere Wochen im All sein, bis es danach wieder in die Erdatmosphäre eintritt und im Pazifik landen soll. Bei einer erfolgreichen Beendigung der Mission soll ein erster bemannter Test folgen, diesmal unter dem Namen Artemis-2. 2024 sollen dann mit der Mission Artemis-3 erstmals wieder Menschen auf dem Mond landen. Ob der Zeitplan eingehalten werden kann, ist jedoch noch unklar.Der Schubkraft nach, ist die SLS die leistungsstärkste Rakete, die von der Menschheit je gebaut wurde. Konkurrenz bekommt sie allerdings durch das Raumfahrtunternehmen "SpaceX" von Elon Musk. Dieses entwickelte innerhalb kürzester Zeit eine eigene Riesenrakete. Der Erstflug lässt hier jedoch noch auf sich warten.phoenix begleitet den als historisch bezeichneten Start Durch die Sendung führt Stephan Kulle aus dem Studio in Bonn, während Michael Krons live als Reporter vor Ort aus dem Kennedy NASA-Space Center berichten wird. Als Gäste im Studio sind ESA Astronaut Matthias Maurer und ESA-Leiter Dr. Jürgen Schultz, per Telefon und Skype werden DLR Raumfahrtmanager Volker Schmid und ESA-Astronaut Reinhold Ewald zugeschaltet. Der Start der Rakete ist für 14.33 Uhr geplant.phoenix-Reporter Michael Krons wird das Projekt und den Start der ARTEMIS 1 Mission mit seinen Gästen: Prof. Josef Aschbacher, ESA Generaldirektor; Walther Pelzer, Leiter DLR Raumfahrtmanagement, DLR-Vorstand; Alexander Gerst, ESA-Astronaut; Andreas Mattfeldt CDU, MdB, Haushaltsausschuss; Prof. Dr. Anke Kaysser-Pyzalla , Vorstandsvorsitzende des DLR; Anna Christmann , Grüne, Koordinatorin der Bundesregierung für die Deutsche Luft- und Raumfahrt; Stan Love, NASA Astronaut; Marc Steckling, Airbus Head of space exploration und Ralf Zimmermann, Programm Manager Orion Service Modul besprechen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5306437