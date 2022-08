DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Feiertages Bank Holiday im Sommer geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.22 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.184,50 -0,4% -11,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.089,00 -0,5% -19,8% Euro-Stoxx-50 3.662,61 -0,3% -14,8% Stoxx-50 3.651,47 -0,2% -4,4% DAX 13.221,10 -0,4% -16,8% FTSE 7.484,82 +0,1% +1,3% CAC 6.360,14 -0,3% -11,1% Nikkei-225 28.641,38 +0,6% -0,5% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 150,58% -0,40 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 1,35 +0,03 +1,53 US-Rendite 10 J. 3,07 +0,05 +1,56

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 93,85 92,52 +1,4% +1,33 +32,2% Brent/ICE 100,94 99,34 +1,6% +1,60 +35,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 315,75 321,41 -1,8% -5,66 +412,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.746,53 1.758,94 -0,7% -12,42 -4,5% Silber (Spot) 19,20 19,31 -0,6% -0,11 -17,6% Platin (Spot) 875,40 886,50 -1,3% -11,10 -9,8% Kupfer-Future 0,00 3,71 0% 0 -16,4% YTD zu Vortagsschluss

AUSBLICK AKTIEN USA

Kurz vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole scheint Anlegern an der Wall Street etwas der Mut zu verlassen. Hatten am Vortag positiv aufgenommene Konjunkturdaten noch für Kauflaune gesorgt, deutet der Aktienterminmarkt am Freitag etwas leichtere Eröffnungskurse am Kassamarkt an. Der Volatilitätsindex, auch "Angstbarometer" genannt, steigt dagegen. Es gilt als ausgemachte Sache, dass sich Powell falkenhaft äußern wird. Ob dies für die nächste Zinssitzung im September gilt - oder vielleicht für den kompletten Zinszyklus, daran scheiden sich die Geister noch. Denn es gibt bereits Stimmen, die mit Zinssenkungen im Jahr 2023 rechnen, diese könnten von Powell enttäuscht werden. Daher steigen Nervosität und Abgabebereitschaft vor der Rede.

Dell Technologies geben vorbörslich 4,3 Prozent nach. Der Computerhersteller hat unter den Markterwartungen vorgelegt.

Workday rücken um 10,7 Prozent vor, nachdem der Hersteller von Unternehmenssoftware höhere Umsätze und Abonnementeinnahmen erzielt hat. Sie Dynamik sollte sich laut Unternehmen fortsetzt.

GAP steigen um 8,4 Prozent. Der Bekleidungseinzelhändler hat bei rückläufigem Umsatz einen Verlust eingefahren. Analysten hatten jedoch mit einem höheren Minus gerechnet. Auf bereinigter Basis wurde unerwartet ein Gewinn verbucht.

Marvell Technology fallen um 3,5 Prozent, nachdem der Technologiekonzern einen Umsatz für Rechenzentren prognostiziert hat, der aufgrund von Lieferengpässen hinter den Markterwartungen zurückblieb.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 16:00 Fed-Chairman Powell, Rede zu "Economic Outlook" beim Jackson Hole Economic Policy Symposium (bis 27.8.) der Federal Reserve Bank of Kansas City 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August PROGNOSE: 55,2 1. Umfrage: 55,1 zuvor: 51,5

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach einem gut behaupteten Start notieren die Aktienmärkte am Mittag im Minus. Im Vorfeld der Rede von Fed-Chef Jerome Powell würden Investoren etwas vorsichtiger, es komme kein frisches Geld an die Börse, heißt es. Der Sektor der Minenwerte liegt mit einem Plus von 1 Prozent vorn, dagegen verliert der Sektor der Reise- und Freizeitwerte 1,3 Prozent. Schwach tendieren Tui (-2,5%), nachdem Citi die Verkaufsempfehlung bestätigt und das Kursziel gesenkt hat. Lufthansa verliert 1,6 Prozent, hier belasten die gescheiterten Tarifgespräche, denn nun sind Pilotenstreiks jederzeit möglich. Haleon legen gegen den Markt um 1,6 Prozent zu. Stützend wirkt hier ein Urteil aus Florida. Dadurch könnten mögliche Schadensersatzzahlungen sinken. GSK und Sanofi legen um 0,6 und 2 Prozent zu. Moeller-Maersk fallen 4,7 Prozent, Hapag-Lloyd um 5,6 Prozent. Unter anderem belastet die Absage des Verkaufs von Maersk Container Industry (MCI) an die chinesische CIMC. Continental verlieren 2,5 Prozent, nachdem Metzler die Einstufung auf "Verkaufen" gesenkt und das Kursziel mehr als halbiert hat.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:09 Uhr Do, 17:30h % YTD EUR/USD 1,0008 +0,3% 0,9963 0,9969 -12,0% EUR/JPY 137,01 +0,6% 136,35 136,26 +4,7% EUR/CHF 0,9643 +0,4% 0,9605 1,0370 -7,1% EUR/GBP 0,8458 +0,4% 0,8440 0,8435 +0,7% USD/JPY 136,90 +0,3% 136,86 136,71 +18,9% GBP/USD 1,1832 -0,0% 1,1805 1,1816 -12,6% USD/CNH (Offshore) 6,8668 +0,2% 6,8677 6,8528 +8,1% Bitcoin BTC/USD 21.154,20 -2,0% 21.405,44 21.524,55 -54,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte haben überwiegend mit Aufschlägen geschlossen. Die Börsen folgten damit den guten US-Vorgaben. Im Fokus der Anleger lag die mit Spannung erwartete Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell beim geldpolitischen Symposium in Jackson Hole. An der Börse in Tokio rückte der Nikkei vor. Die Kernverbraucherpreise in Tokio sind im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Maschinenbau- und Elektronikwerte notierten fester - gestützt von etwas nachlassenden Sorgen über steigende Energie- und Finanzierungskosten. Finanzwerte gaben mit den zuletzt gesunkenen US-Anleiherenditen etwas nach. In Hongkong legte der HSI im späten Handel zu. Berichten zufolge gibt es Fortschritte in den Verhandlungen zwischen Peking und Washington, um ein Delisting von in den USA notierten chinesischen Unternehmen zu vermeiden. Auf dem chinesischen Festland blieb der Schanghai-Composite mit einem leichten Minus zurück. Belastet wurde das Sentiment von Sorgen über die wirtschaftliche Entwicklung angesichts der anhaltenden Dürre und der damit verbundenen Stromknappheit. In Südkorea rückte der Kospi leicht vor. Hyundai Doosan Infracore schossen um 15 Prozent empor. Anleger erwarteten, dass der Konzern von den Maßnahmen Pekings zur Unterstützung der Wirtschaft profitieren dürfte. Sydney schloss freundlich - gestützt von den US-Vorgaben. Bega Cheese gewannen rund 12 Prozent, nachdem der Konzern einen deutlichen bereinigten Gewinnanstieg vermeldet hat.

CREDIT

Ruhig zeigt sich der Kreditmarkt. Vor der richtungsweisenden Rede von US-Notenbank-Chef Powell am Nachmittag dürfte sich daran nichts ändern, heißt es. Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS) notieren fast unverändert zu den Vortagen. Sollte es allerdings zu neuen Hochs bei den europäischen Gaspreisen kommen, könnte das die Risikoprämien weiter treiben, heißt es von der Unicredit.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

AUDI

steigt in die Rennserie Formel 1 ein. Ab 2026 will die VW-Tochter mit einer eigens entwickelten Antriebseinheit in der Weltmeisterschaft antreten, wie sie bei einer Pressekonferenz im belgischen Spa mitteilte. Unklar ist noch, mit welchem Rennstall Audi antritt.

AUTOBAUER

Die durch die Chipkrise ausgelöste Sonderkonjunktur in der Autobranche hält einer Analyse der Beratungsgesellschaft EY zufolge vorerst an: Die 16 größten Autokonzerne der Welt konnten ihren Gesamtumsatz im zweiten Quartal um 13 Prozent steigern - obwohl die Zahl der verkauften Pkw gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10 Prozent einbrach. Die Autokonzerne profitieren damit weiter von hohen Preisen.

FRESENIUS

legt unter dem neuen CEO einem Magazinbericht zufolge den Teilverkauf oder Verkauf der Krankenhaustochter Helios voraussichtlich auf Eis. Wie die Wirtschaftswoche mit Verweis auf "Verhandlungskreise" berichtet, erwarte man, "dass das geblockt wird".

STARTUPS

In deutschen Startups kommt die Mitarbeiterbeteiligung nur langsam voran. Das ergab eine Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Demnach beteiligt jedes zweite Startup Mitarbeiter am Unternehmen, ein leichter Anstieg zu den 44 Prozent im Vorjahr.

AP MOELLER-MAERSK

und die China International Marine Containers (Group) Co. lassen ihre Pläne zur Übernahme von Maersks Kühlcontainersparte durch das chinesische Unternehmen fallen, nachdem US-Behörden sowie das deutsche Bundeskartellamt wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegen den Zusammenschluss angemeldet hatten.

PANASONIC

verhandelt nach Angaben informierter Kreise über den Bau einer weiteren, rund 4 Milliarden Dollar teuren Batteriefabrik mit dem US-Bundesstaat Oklahoma. Es sei allerdings derzeit offen, ob es zu einer Einigung kommen werde, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

SAS

