16 Jahre nach dem Verschwinden kder Krankenpflegeschülerin Frauke Liebs aus Paderborn, die später ermordet wurde, hat die Kripo Bielefeld vor einigen Tagen ein Haus in Lichtenau (Kreis Paderborn) durchsucht. Das bestätigte Staatsanwalt Kai Uwe Waschkies dem WESTFALEN-NLATT. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes könne er keine weiteren Angaben machen, sagte er. Unbestätigten Informatrionen zufolge soll die Person, bei der durchsucht wurde, damals in einem Paderborner Instustriegebieit gearbeitet haben. In dieses gebiet waren Anrufe der vermissten jungen Frau zurückverfolgt worden.



