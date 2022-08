Mainz (ots) -Kalt duschen und frösteln im Büro? Kommunen, Unternehmen und Privathaushalte sind schon jetzt aufgefordert Gas und Strom zu sparen, sonst könnte der Winter dunkel und kalt werden. "ZDFzoom" fragt am Mittwoch, 31. August 2022, 22.45 Uhr: "Gaskrise - Heißer Herbst vor kaltem Winter?".Bürger fürchten rasant steigende Preise, Unternehmen bangen um ihre Existenz. Die Gaskrise bietet auch politischen Konfliktstoff. Verfassungsschutz und Politik rechnen mit Protesten, von einem möglichen "Wutwinter" ist die Rede. In der ZDFmediathek ist der Film von Peter Bohning schon am Vortag ab 18.00 Uhr verfügbar.Im Herbst wird es für Gaskunden teuer. Mit der staatlichen Gasumlage will die Bundesregierung einen Zusammenbruch von Importeuren als Folge stark gedrosselter russischer Gaslieferungen verhindern. Die Umlage trifft Unternehmen und vor allem Privathaushalte, denn rund die Hälfte aller Wohnungen in Deutschland wird mit Gas beheizt.Vier Wochen vor Inkrafttreten der Umlage nimmt die ZDF-Dokumentation die Energiekrise unter die Lupe: Wie wirkt sich der Energiemangel auf Familien aus, welche Pläne und mögliche Lösungen haben Kommunen und wie reagieren Unternehmen?Damit uns Strom und Gas im Winter nicht ausgehen, muss bereits jetzt überall gespart werden, warnen Energie-Experten. Doch kann ein Krankenhaus einfach weniger Strom verbrauchen? Was bedeutet es für kleine und mittlere Unternehmen, wenn Gas immer teurer wird? Wie kann verhindert werden, dass Extremisten die Krise nutzen, um auch in der Mitte der Gesellschaft Wut zu schüren? "ZDFzoom" spricht über diese Fragen mit Betroffenen, Unternehmensvertretern, Experten sowie Politikern und fragt, welche Lösungen es geben kann, damit aus dem heißen Herbst kein kalter Winter wird.Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoom"ZDFzoom" in der ZDFmediathek: https://zoom.zdf.dePressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5306508