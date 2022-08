DJ WOCHENVORSCHAU/29. August bis 4. September (35. KW)

=== M O N T A G, 29. August 2022 07:00 LU/Adler Group SA, Ergebnis 2Q, Senningerberg 08:00 DE/Gewerbesteueraufkommen und Grundsteuereinnahmen 2021 08:00 DE/Reallöhne 2Q (vorläufig) 09:00 NL/Steinhoff International Holdings NV, Trading Update 3Q, Amsterdam 11:00 CZE/Bundeskanzler Scholz, Rede an der Karls-Universität, Prag 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-PK, Berlin 12:15 DE/Ministerpräsidenten Söder und Kretschmann, PK nach Beratung und Besuch die Forschungszentrum für Wasserstoff und Brennstoffzellen, Neu-Ulm 14:15 CZE/Bundeskanzler Scholz, tschechischer Ministerpräsident Petr Fiala, Gemeinsame Pressekonferenz nach bilateralem Gespräch, Prag *** 15:00 ES/EZB-Chefvolkswirt Lane, Panel-Teilnahme bei Jahrestagung der Central Bank Redearch Association, Barcelona 17:00 DE/BDA und SPD-Wirtschaftsforum, Fachgespräch zur Zukunft der Arbeit , Berlin 19:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, EU- Kommissionspräsidentin von der Leyen, Gesprächrunde zu "Wie gelingt das klimagerechte Europa?", Berlin 20:15 US/Fed, Rede (via pre-recorded Video) von Fed Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) bei der FedNow Early Adopter Workshop, Rosemont, Illinois - EU/informelles Treffen der Verteidigungsminister (bis 30.8.), Prag - Märkte/Börsenfeiertag Großbritannien D I E N S T A G, 30. August 2022 08:00 EU/Abschluss informelles Treffen der Verteidigungsminister (seit 29.8.), Prag *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August 09:30 DE/DZ Bank, Ergebnis 1H, Frankfurt *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen August *** 10:00 DE/Bundeskabinett, Kabinettsklausur (bis 31.8) mit Auftaktstatements, mittags Statement Bundeskanzler Scholz, spanischer Ministerpräsident Sanchez, Meseberg 10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Online-HV 10:00 DE/Präsident des Deutschen Städtetages, Kämpfer, Pk zu Energiesparen und Versorgungssicherheit in den Städten, Berlin 10:30 DE/Pk zum Jahresbericht 2021/2022 des Bundeskartellamtes mit Präsident Mundt, Bonn *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen August 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August 11:30 DE/Direktor des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung, Rockström, Ko-Präsidentin des Club of Rome, Dixson-Declève, Pk zum neuen Bericht des Club of Rome zu konkreten Wegen aus der Klimakrise, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) August *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 15:00 EU/informelles Treffen der Außenminister im Gymnich-Format (bis 31.8.), Prag *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens August 17:50 DE/Flatexdegiro AG, ausführliches Ergebnis 1H, Frankfurt 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q, Palo Alto *** 22:15 US/HP Inc, Ergebnis 3Q, Palo Alto 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg August *** - DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen August *** - DE/Stellenindex BA-X August M I T T W O C H, 31. August 2022 *** 01:50 JP/Industrieproduktion Juli *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP/staatliche Statistikbehörde) August *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juli *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) August *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juli 08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q *** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H, Gütersloh *** 09:00 AT/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q 09:00 EU/Abschluss informelles Treffen der Außenminister im Gymnich-Format (seit 30.8.), Prag *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August *** 10:00 DE/Bitkom-Präsident Berg, Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Selen, Vorstellung der Bitkom-Studie Wirtschaftsschutz und Cybercrime, Berlin 10:00 DE/Sto SE & Co KGaA, Ergebnis 1H, Stühlingen 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H, Hannover 10:30 DE/BGA-Präsident Jandura, Pk zur wirtschaftlichen Lage und Perspektive des deutschen Großhandels, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Alstria Office Reit-AG, ao HV (virtuell) 11:00 DE/Aareal Bank AG, Online-HV *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) August 11:00 CH/ABB Ltd, Capital Markets Day zur Turbolader-Sparte Accelleron, Baden *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** - DE/Bundeskabinett, Abschluss-PK (voraussichtlich am späten Vormittag) zu Kabinettsklausur mit Bundeskanzler Scholz, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Bundesfinanzminister Lindner, Meseberg D O N N E R S T A G, 1. September 2022 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global August *** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis, Paris *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juli *** 08:30 CH/Verbraucherpreise August *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe August *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Juli *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) August *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juli 11:00 IT/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August *** 16:00 US/Bauausgaben Juli *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Kanzlergespräch mit Bürgern, Essen *** 22:05 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 - DE/Compugroup Medical SE & Co KGaA, Capital Markets Day, Koblenz - DE/SPD-Bundestagsfraktion, Klausurtagung (bis 2.9), Dresden F R E I T A G, 2. September 2022 *** 08:00 DE/Handelsbilanz Juli *** 10:00 DE/EZB, Konsumentenumfrage Juli, Frankfurt *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-PK, Berlin 13:30 DE/SPD-Fraktionsvorsitzender Mützenich, Statement nach Klausurtagung der Bundestagsfaktion, Dresden *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juli - EU/Ratingüberprüfungen für Zypern (S&P), Estland (Moody's), Montenegro (S&P) S O N N T A G, 4. September 2022 14:45 DE/Bundeskanzler Scholz, ukrainischer Ministerpräsidenten Denys Schmyhal, Pk nach gemeinsamen Gespräch, Berlin 18:00 DE/ARD, Sommerinterview mit CDU-Chef Merz, Berlin 19:10 DE/ZDF, Sommerinterview mit Bundeskanzler Scholz, Berlin - CL/Referendum über die Verabschiedung einer neuen Verfassung, Santiago de Chile ===

