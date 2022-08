Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die UBM Development AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) einen Rückgang bei der Gesamtleistung um 13 Prozent auf 206,2 Mio. Euro verbucht. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenangaben habe UBM einen Nettogewinn nach Minderheiten von 11,2 Mio. Euro bzw. 1,49 Euro je Aktie erzielt. Ungeachtet des herausfordernden Marktumfelds sei im ersten Halbjahr eine sehr solide Performance auf der Transaktionsseite erzielt worden. Demnach sehe das Analystenteam das Unternehmen auch in den turbulenten Zeiten mit einer starken Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 34,6 Prozent und einem LTV von lediglich 37 Prozent gut aufgestellt. Die Liquidität liege mit 344 Mio. Euro ebenfalls auf einem hohen Niveau. Für das Gesamtjahr gehe das Unternehmen nunmehr von einem Vorsteuerergebnis im Bereich von 38 bis 42 Mio. Euro aus. Dies liege zwar unter der Erwartung der Analysten, sei aufgrund der Marktentwicklungen in den vergangenen Monaten aber nachvollziehbar. Im Rahmen dessen habe SRC die Schätzungen überarbeitet und erwarte nun 41,8 Mio. Euro beim Vorsteuerergebnis, was am oberen Ende der Guidance liege. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 50,00 Euro (zuvor: 55,00 Euro), bestätigen aber das Rating "Buy".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.08.2022, 15:25 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC - Scharff Research und Consulting GmbH am 26.08.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/UBM_26August2022.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.