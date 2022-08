Trotz der jüngsten Talfahrt bei Kryptowährungen liegen Bitcoin und Co. bei vielen jungen Erwachsenen weiter im Trend. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie im Auftrag des Vermögensverwalters und Fondsanbieter Wisdom Tree.

Demnach sehen vier von zehn Befragten Kryptowährungen heute positiver als im November 2021. Damals hatten der Bitcoin ein Allzeithoch von fast 69.000 US-Dollar erreicht. Die Studie wurde Anfang Juni 2022 durchgeführt, als der Bitcoin mit knapp 19.000 US-Dollar einen Tiefpunkt erreicht hatte. Zuerst berichtete über die Studie die F.A.Z.

Überraschend kommt auch, dass 27 Prozent der Befragten in Kryptowährungen investiert hatten, während nur 25 Prozent angaben, ihr Geld in konventionelle Anlagen wie Aktien, ETFs oder Fonds gesteckt zu haben.

Sogar 60 Prozent der Befragten gaben am, dass sie wahrscheinlich in Zukunft in Krypto-Assets investieren werden.

Für die Studie wurden 1001 Personen im Alter von 18 bis 30 Jahren in ganz Deutschland befragt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

