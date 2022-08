Die Energiekrise in Europa eskaliert. Niedrige Pegelstände in den Flüssen, Angst vor zu wenig Nachschub von Gas und Kohle am Weltmarkt - die dramatisch steigenden Strompreise zeigen die Angst um die Verknappung. Es ist ein europaweites Problem. Dies sieht man auch an der heutigen Eskalation für die Verbraucher in Großbritannien, für die man die Energiepreise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...