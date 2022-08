Frankfurt (www.anleihencheck.de) - FED-Vorsitzender Powell spricht um 16:00 Uhr auf dem Symposium in Jackson Hole, so die Experten von XTB.Der Markt scheine im Vorfeld der Rede des FED-Vorsitzenden auf dem heutigen Jackson Hole-Symposium in einer abwartenden Haltung zu sein. Powell werde um 16:00 Uhr sprechen und der Markt sehe eine Chance für ihn zu betonen, dass die FED die Inflation mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpfen werde. Das Jackson Hole-Symposium sei zwar nicht dazu gedacht, große Marktbewegungen auszulösen, aber unter dem FED-Vorsitzenden Ben Bernanke, der das Treffen in Jackson Hole genutzt habe, um geldpolitische Maßnahmen während der globalen Finanzkrise anzukündigen, wie z.B. die Ankündigung von QE, habe die Bedeutung der Veranstaltung zugenommen. Sowohl Yellen als auch Powell seien jedoch nicht in Bernankes Fußstapfen getreten und hätten auf der Veranstaltung keine großen Ankündigungen gemacht. Bestehe die Chance, dass Powell dieses Mal große Ankündigungen mache? ...

