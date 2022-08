Die mit Spannung erwartete Rede von Fed-Chef Jerome Powell bewegt am Freitagnachmittag die Märkte. DAX, Dow Jones und Co geben in einer ersten Reaktion deutlich nach, holen die Verluste aber dann auch schnell wieder auf. Der Notenbank-Chef kündigt noch für einige Zeit eine restriktive Geldpolitik an und spricht sich gegen eine verfrühte Lockerung aus.Mehr dazu in Kürze …

Den vollständigen Artikel lesen ...