Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US7628312040 RiceBran Technologies 26.08.2022 US7628313030 RiceBran Technologies 29.08.2022 Tausch 10:1

US8342032005 Soleno Therapeutics Inc. 26.08.2022 US8342033094 Soleno Therapeutics Inc. 29.08.2022 Tausch 15:1

US33749P1012 First Wave BioPharma Inc. 26.08.2022 US33749P2002 First Wave BioPharma Inc. 29.08.2022 Tausch 30:1

IT0004967672 KI Group S.p.A. 26.08.2022 IT0005504797 KI Group S.p.A. 29.08.2022 Tausch 50:1

CA60255C8025 Mind Medicine (MindMed) Inc. 26.08.2022 CA60255C8850 Mind Medicine (MindMed) Inc. 29.08.2022 Tausch 15:1

