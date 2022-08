NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die neue Vorstandschefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, hat auf Hilfsmöglichkeiten bei der Begleichung etwa von Heizkostenrechnungen hingewiesen. "Wer als Arbeitnehmer mit seinem Einkommen unter das Existenzminimum fällt, hat Anspruch auf Hilfe - und falls nicht andere Sozialleistungen in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen, dann hilft die Grundsicherung", sagte Nahles der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstag).

Die Jobcenter würden dann prüfen, wie hoch das Einkommen des Haushalts im Vergleich zum sogenannten Regelbedarf ist und ob es vielleicht Anspruch auf andere Leistungen als die Grundsicherung gibt. "Aber die Kernaussage ist klar: Wer in so einer Lage nicht weiter weiß, kann sich auch an das Jobcenter wenden", sagte Nahles der Zeitung.

"Ich denke etwa daran, dass 25 Prozent der Beschäftigten im Osten kaum über Mindestlohn verdienen. Und die sich jetzt wirklich Sorgen machen, ob sie die hohen Strom- und Heizkosten gewuppt kriegen, auch wenn sie Vollzeit arbeiten." Erforderlich seien auf jeden Fall politische Klärungen./dm/DP/nas