Ist Bayern bereit für Olympische Sommerspiele? Angesichts des Erfolgs der European Championships in München wird der Ruf nach einer Bewerbung wieder lauter. (...) Doch die Olympia-Euphorie kommt zur falschen Zeit. Das hängt auch mit dem Gebaren des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) zusammen. (...) Die Spiele sind zu einem lukrativen Geschäftsmodell verkommen - zu einer seelenlosen Profitmaschine. Doch nicht einmal davon haben alle Beteiligen etwas. Während das IOC die Gewinne munter abschöpft, bleiben die betreffenden Länder in der Regel auf den Kosten sitzen.In einer Zeit, in der die Menschen auch hierzulande aufgrund von Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Energie- und Klimakrise mit großen finanziellen Belastungen zu kämpfen haben, und die Bundesregierung ein Entlastungspaket nach dem anderen schnüren muss, wäre der Bevölkerung die Aussicht auf einen weiteren Schuldenberg nur schwer vermittelbar.



