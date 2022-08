DJ XETRA-SCHLUSS/Steigende Zinsspekulationen schicken DAX gen Süden

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag abgestürzt. Der DAX schloss nach einem nervösen volatilen Handel 2,3 Prozent tiefer bei 12.971 Punkten. Während an der Börse auf die Nachrichten aus Jackson Hole und die Aussagen von Fed-Präsident Jerome Powell gewartet wurde, lief eine Kreisemeldung von Reuters, dass einige Mitglieder des Rats der Europäischen Zentralbank bei der Sitzung im September über eine Zinsanhebung um 75 Basispunkte diskutieren wollen. Bisher wurde an der Börse ein Schritt um 50 Basispunkte erwartet, der DAX wie auch die Anleihen kamen in Folge deutlich unter Druck. Auch neue Allzeithochs bei den europäischen Erdgaspreisen belastete die Börse.

Aus Jackson Hole kam nach Einschätzung von Marktstrategen wenig Neues, gleichwohl belasteten die Aussagen von Powell. Die Kernaussage lautete, die Fed werde länger straffen und länger restriktiv bleiben. Die Federal Reserve werde die Zinsen weiter anheben und sie auf einem höheren Niveau halten, bis sie sicher sei, dass die Inflation unter Kontrolle sei. Dieser Prozess werde wahrscheinlich den Arbeitsmarkt schwächen und den Haushalten und Unternehmen einige Schmerzen bereiten, sagte Powell. Dass die Fed Wachstum und Konsumnachfrage zu einem Teil der Inflationsbekämpfung opfern wolle, kam nicht gut am Aktienmarkt an. Die Rendite der zehnjährigen Bundessanleihe sprang um 7 Basispunkte auf knapp 1,40 Prozent.

Konsumenten geben dem Sparen den Vorrang

Das von der Konsumforschungsgesellschaft GfK ermittelte Verbrauchervertrauen in Deutschland hat sich deutlich eingetrübt. Wichtigster Auslöser der negativen Überraschung war ein sprunghafter Anstieg der Sparneigung. "Die Furcht vor deutlich höheren Energiekosten in den kommenden Monaten zwingt viele Haushalte zur Vorsorge und dazu, Geld für zukünftige Energierechnungen auf die Seite zu legen", erläuterte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl.

Gegen den Trend leicht höher schlossen im DAX Porsche SE (+0,4%), Volkswagen (-0,7%) hielt sich zumindest wacker. Die Aktien profitierten von einer Kreise-Meldung, wonach es gute Nachfrage von Investorenseite für den Porsche-Börsengang gebe. Aufgrund des bisherigen Interesses könne die Marktkapitalisierung der Stuttgarter Sportwagenschmiede im Bereich 60 bis 85 Milliarden Euro liegen.

Metzler halbiert Kursziel für Continental

Für die Aktie von Continental ging es um 5,6 Prozent nach unten, nachdem die Analysten von Metzler die Einstufung auf "Verkaufen" gesenkt und das Kursziel mehr als halbiert hatten. Für die Analysten ist der Ausblick von Continental dem Risiko einer abkühlenden Reifennachfrage ausgesetzt. Bereits das zweite Quartal sei aufgrund der Autozuliefersparte bei der Profitabilität am unteren Rand der Werte aller börsennotierten Autozulieferer in Deutschland geblieben. Die Aussicht auf steigende Zinsen und nachlassende Konsumausgaben ließen Delivery Hero (-7,3%) und Hellofresh (-7,2%) abstürzen.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.971,47 -2,3% -18,34% DAX-Future 12.952,00 -2,3% -18,13% XDAX 12.956,65 -2,9% -18,25% MDAX 25.523,69 -2,1% -27,33% TecDAX 2.979,77 -2,6% -23,99% SDAX 11.978,22 -2,4% -27,03% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 150,11% -114 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 1 39 0 3.237,7 69,2 41,6 MDAX 2 48 0 469,4 31,3 26,3 TecDAX 0 30 0 653,2 22,1 13,3 SDAX 1 68 1 103,5 6,7 7,8 ===

