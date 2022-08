RoboSense, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten LiDAR-Sensorsystemen, gab heute bekannt, dass es LiDAR für die DHT-PHEV LiDAR Edition des WEY Mocha von Great Wall Motor anbieten wird. Am gleichen Tag wurde die DHT-PHEV LiDAR Edition des WEY Mocha offiziell auf der 25. Chengdu International Auto Show vorgestellt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220826005306/de/

Great Wall Motor WEY Mocha SUV equipped with two RS-LiDAR-M1

Basierend auf der Mocha DHT-PHEV LiDAR Edition von WEY hat RoboSense zusammen mit Haomo.AI und Qualcomm die städtische Fahrassistenzlösung NOH für WEY entwickelt. Das intelligente Festkörper-LiDAR der zweiten Generation von RoboSense (RS-LiDAR-M1) wird unter den Scheinwerfern auf beiden Seiten des Fahrzeugs eingesetzt, eines auf jeder Seite. Dies verleiht dem Mocha DHT-PHEV genaue Wahrnehmungsfähigkeiten und bietet eine zusätzliche Sicherheitsstufe dank Wahrnehmungsredundanz. Mit dieser wahrnehmungsorientierten Technologie kann der Mocha DHT-PHEV wie ein Mensch wahrnehmen, denken und Entscheidungen treffen und deckt die Hochgeschwindigkeits- und Stadtverkehrsszenen Chinas vollständig ab intelligente Fahrassistenz und ein sicheres und angenehmes Fahrerlebnis für die Verbraucher.

Mit der großflächigen Anwendung intelligenter Fahrtechnologien stellen die immer komplexeren Anwendungsszenarien höhere Anforderungen an die automobiltechnische Zuverlässigkeit von LiDAR auf der Vorderseite der Fahrzeugkarosserie. Die Anwendungsszenarien des Mocha DHT-PHEV für intelligentes Fahren decken alle Arten von Hochgeschwindigkeits- und Stadtstraßenbedingungen ab. Komplexe Straßenverhältnisse bringen verschiedene Herausforderungen für LiDAR mit sich.

Das RS-LiDAR-M1 verfügt über ein hochintegriertes Design und hat eine Reihe von Zuverlässigkeitstests gemäß den strengen Normen für Personenkraftwagen bestanden. Dazu gehören mechanische Stöße, zufällige Vibrationen, Wassereinwirkung unter hohem Druck, Betrieb bei hohen und niedrigen Temperaturen, feuchte Hitze bei hohen und niedrigen Temperaturen, Sonneneinstrahlung, EMV, chemischer Korrosionsschutz, Salznebel und andere Tests. Es erfüllt in vollem Umfang die Anforderungen an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Mocha DHT-PHEV in komplexen Hochgeschwindigkeits- und Stadtverkehrsszenarien.

Dank der revolutionären 2D-MEMS-LiDAR-Technologieplattform kann die einzigartige intelligente "GAZE"-Funktion von M1 je nach Szenario, z. B. bei Hochgeschwindigkeitszügen und in städtischen Gebieten, dynamisch zwischen den Scan-Modi wechseln, was der städtischen NOH-ADAS-Lösung eine differenzierte Szenarioerkennung ermöglicht und das intelligente Fahrerlebnis der Mocha DHT-PHEV LiDAR Edition sichert und gewährleistet.

Mit seiner führenden technologischen Stärke im Bereich LiDAR hat RoboSense Design-Erfolge für mehr als 50 Modelle bei Unternehmen wie Great Wall Motor, BYD, FAW Hongqi, GAC AION, ZEEKR, WM Motor, Lotus Cars, Lucid Motors, Inceptio Technology und Zhito Technology gefeiert. RoboSense strebt stets nach technologischer Innovation und wird die Serienproduktion von intelligenten Fahrzeugen weiter vorantreiben.

Über RoboSense

RoboSense ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten LiDAR-Sensorsystemen. Mit einem umfassenden Portfolio an LiDAR-Sensoren, KI-Algorithmen und IC-Chipsätzen transformiert RoboSense herkömmliche 3D-LiDAR-Sensoren in umfassende Systeme zur Datenanalyse und -interpretation. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, herausragende Hardware und künstliche Intelligenz zu entwickeln, um intelligente Lösungen zu schaffen, die Roboter, einschließlich autonome Fahrzeuge, in die Lage versetzen, Wahrnehmungsfähigkeiten zu entwickeln, die denen des Menschen überlegen sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220826005306/de/

Contacts:

Grace Ye

media@robosense.ai