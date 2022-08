Deutsche Bank-Aktionäre waren heute echtes Bärenfutter. So verzeichnet die Aktie ein Minus von rund zwei Prozent. Mittlerweile wechseln die Papiere schon für 8,17 EUR den Besitzer. Die Bären haben die Bullen damit gehörig unter Zugzwang gebracht.

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Deutsche Bank-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Deutsche Bank der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Deutsche Bank-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Kursrutsch müssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. Denn dadurch kommt die nächste wichtige Haltezone immer näher. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund 0,0 Prozent zum 4-Wochen-Tief. Diese vorerst letzte Haltezone stellt sich auf 8,17 EUR. Es geht jetzt also die Trendentscheidung für die nächsten Wochen.

Anleger, die von den Geschäftsaussichten von Deutsche Bank überzeugt sind, könnten die aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...