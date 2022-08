Er und seine Familie hätten sich zusammen mit anderen wegen Fragen der Raumplanung und des Denkmalschutzes gegen die Errichtung einer weiteren Antenne ausgesprochen, sagt Bundesrat Berset in einem Interview.Freiburg - Gesundheitsminister Alain Berset hat sich zum Brief geäussert, in dem er gegen den Bau einer Mobilfunk-Antenne in seiner Gemeinde Belfaux (FR) Einsprache erhoben hat. Der Grund für die Einsprache seien nicht Gesundheitsbedenken, sondern der Denkmalschutz gewesen. Ausserdem habe er nicht mehr Gewicht als andere Bürgerinnen und Bürger, sagte er in Interview mit der Westschweizer Zeitung...

Den vollständigen Artikel lesen ...