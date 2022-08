Kommender Open RAN Summit Fyuz stellt O-RAN-Führungskräfte vor

Kommender Open RAN Summit Fyuz stellt O-RAN-Führungskräfte vor

Der Open RAN Summit Fyuz, der von der O-RAN ALLIANCE und dem Telecom Infra Project getragen wird, findet am 25. und 26. Oktober 2022 in Madrid statt, wo führende Vertreter offener, disaggregierter und intelligenter Netzwerklösungen und der Telekommunikationsbranche zusammentreffen werden, um Erfahrungen auszutauschen und Wege zum Erfolg zu besprechen. Die Registrierung ist ab sofort unter www.fyuz.events möglich, wobei bis zum 30. August 2022 Frühbucherrabatte vergeben werden.

Zu den Rednern, die die Führungskräfte von O-RAN vertreten, zählen:

Alex Jinsung Choi, Chief Operating Officer der O-RAN ALLIANCE und SVP of Strategy and Technology Innovation, Deutsche Telekom

Chih-Lin I, Co-Chair des Technical Steering Committee von O-RAN und Chief Scientist, China Mobile

Claire Chauvin, Strategy Architecture and Standardization Director, Orange

Sadayuki Abeta, VP und General Manager der Abteilung für die Entwicklung von Funkzugangsnetzen, NTT DOCOMO

Aktuelle Informationen und die Rednerliste sind auf der Website der Veranstaltung www.fyuz.events erhältlich.

Andre Fuetsch, Chairman des O-RAN-Vorstands und Network Chief Technology Officer von AT&T, hat seinen Rücktritt von AT&T zum 30. August 2022 bekannt gegeben und wird zum selben Zeitpunkt auch von seiner Position als Chairman der O-RAN ALLIANCE zurücktreten. AT&T wird als Gründungsmitglied im O-RAN-Vorstand bleiben.

"Dank Andres Führung entwickelte sich O-RAN zu einem respektierten Gremium, das einen Paradigmenwechsel bei Funkzugangsnetzen hin zu Offenheit, Intelligenz und Innovation herbeiführt", sagte Alex Jinsung Choi, Chief Operating Officer und Interim Chairman der O-RAN ALLIANCE sowie SVP of Strategy and Technology Innovation bei der Deutschen Telekom. "Vielen Dank an Andre für seinen Vorsitz in den vergangenen vier Jahren und viel Erfolg für seine weitere Karriere und sein Privatleben."

Die O-RAN ALLIANCE möchte die regelmäßigen persönlichen Treffen ihrer Arbeits- und Fokusgruppen wieder aufnehmen, wobei das nächste Treffen im Oktober 2022 in Madrid stattfinden soll. Unternehmen und Institutionen, die der O-RAN angehören, werden sich persönlich treffen, um den Fortschritt der O-RAN-Spezifikationsarbeit zu intensivieren. Das Treffen wird unter Einhaltung der aktuellen Gesundheits- und Reisebestimmungen vorbereitet und ermöglicht die Fernteilnahme von Delegierten, die nicht reisen können.

