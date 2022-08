Berlin - In der CDU-Spitze wächst die Sorge, dass der Antrag für die Einführung einer Frauenquote auf dem Bundesparteitag keine Mehrheit bekommt. Das berichtet die "Bild" (Samstagausgabe) unter Berufung auf Teilnehmer der CDU-Präsidiumssitzung am vergangenen Mittwoch.



Demnach mahnte CDU-Chef Friedrich Merz in der Sitzung, der Parteitag Anfang September müsse die Quote beschließen. Ein Scheitern wäre schlecht und würde zu einem Kommunikationsproblem für die CDU führen, sagte Merz. Das müsse mit Blick auf die wichtige Landtagswahl in Niedersachsen (9. Oktober) verhindert werden, sei Merz' Tenor gewesen, schreibt "Bild".

