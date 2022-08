Berlin - Angesichts immer höherer Strompreise reduzieren Handelsketten ihren Energieverbrauch und schalten dafür auch die Rolltreppen aus. Wie die "Bild" (Samstagausgabe) berichtet, stehen in einzelnen Saturn-Filialen einige Rolltreppen still.



Auch die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat Rolltreppen abgeschaltet. Firmenchef Miguel Müllenbach sagte der "Bild" dazu: "Auch wir müssen auf die explodierenden Energiepreise reagieren." So spare das Unternehmen "im Bereich Beleuchtung und Rolltreppen bereits Strom durch Ausschalten und Stilllegung, wo es möglich ist - ohne die Kunden zu beeinträchtigen". Der Betreiber von Einkaufszentren, ECE, bestätigte der "Bild", Rolltreppen in Randzeiten "frühmorgens und in Abendstunden" auszuschalten.



Ein Ikea-Sprecher sagte, eine Taskforce prüfe derzeit Rolltreppen auszuschalten "und weitere Energiesparmaßnahmen". Genauso sei es bei der Handelskette Konsum Weimar, schreibt "Bild" weiter.

