Apple wird am 7. September ein großes Special-Event veranstalten. Im Zuge dessen wird der Konzern seine iPhone-14-Modelle enthüllen. Das wird aber wohl nicht alles sein - was noch zu erwarten ist. Der 7. September für die Vorstellung neuer iPhones ist gesetzt. Im Zuge dessen wird Apple sicher nicht nur seine Smartphone-Serie aktualisieren, um das Vorweihnachtsgeschäft in vollen Zügen mitzunehmen. Neben den neuen iPhones wird der Konzern erfahrungsgemäß noch mehr aus dem Hut ...

