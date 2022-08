Die Aktie der deutschen Optikerkette Fielmann (WKN: 577220) hat sich in den letzten Jahren wahrlich nicht gut entwickelt. Auf Sicht von einem Jahr steht ein Kursminus von 43 %, auf Sicht von fünf Jahren sind es minus 46 % (Stand: 26.08.2022, gilt für alle Angaben). Dabei fiel der in dieser Woche veröffentlichte Halbjahresbericht gar nicht so schlecht aus. Ist die Aktie des europaweit tätigen Familienunternehmens heute einen Kauf wert? Die Halbjahreszahlen im Detail Fielmann verkaufte in den ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...