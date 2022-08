Was Fed-Chef Jerome Powell bei seiner Rede bei der Notenbanker-Konferenz in Jackson Hole am gestrigen Freitag mit Blick auf die künftige Geldpolitik in den USA zu sagen hatte, hat den Marktteilnehmern gar nicht geschmeckt. Während der US-Leitindex Dow Jones mehr als 1.000 Punkte verlor, ging es auch am Kryptomarkt spürbar abwärts.Die Nachwehen der Powell-Rede sind bei Bitcoin und Co auch am Samstagvormittag noch zu spüren. Die digitale Leitwährung notiert auf 24-Stunden-Sicht rund 5,5 Prozent tiefer ...

