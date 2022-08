Am Donnerstagabend wurde der Schlusskurs in der Pinduoduo Aktie ISIN: US7223041028 bei 59,83 USD an der Nasdaq gebildet. Damit liegt der Preis weit über einer wichtigen gleitenden Durchschnittslinie. Vom Tief bei 45,65 USD startete am 22. August der jüngste Aufwärtstrend und die Bewegung ist schon weit fortgeschritten. Eine Korrektur wird immer wahrscheinlicher, dennoch ist ein Einstieg in den Aufwärtstrend möglich. Um hierbei jedoch mit einem sehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...