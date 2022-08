Die THG-Quote wird seit jeher kontrovers diskutiert. Nun sorgen zweifelhafte Angebote für private Wallboxen für noch mehr Zündstoff - und rücken die Elektromobilität insgesamt ins falsche Licht. "Mit dem eigenen Elektroauto Geld verdienen!" - so und so ähnlich werben seit Anfang des Jahres unzählige Anbieter um all jene, die ein vollelektrisches Fahrzeug ihr Eigen nennen. Je nachdem, für welche Plattform man sich entscheidet, werden zwischen 250 und 400 Euro pro Jahr ausgezahlt. Wer noch mehr "verdienen" möchte, kann zudem Freunde anwerben und dadurch seine Prämie um jeweils 50 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...