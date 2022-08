Nachdem mit der Bauakzente Balear Invest GmbH in der vergangenen Woche eine neue Emittentin samt 8 Mio. Euro-Minibond den Weg zum KMU-Anleihemarkt gefunden hat, folgt in der Kalenderwoche 34 (22.08. bis 26.08.22) die Ankündigung der Semper idem Underberg AG eine neue sechsjährige Unternehmensanleihe in den Ring zu werfen. Mit einem Minibond ist dem Spirituosenhersteller aus Rheinberg allerdings nicht mehr gedient, die neue Anleihe des Traditionsunternehmen soll ein Volumen von bis zu 75 Mio. Euro haben und u.a. der Refinanzierung von zwei "laufenden" Bonds 2018/24 (ISIN: DE000A2LQQ43) und 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) dienen. Dazu bietet Underberg seinen Alt-Anlegern auch zunächst ab nächster Woche ein Umtauschangebot an, bevor Mitte September die öffentliche Zeichnungsphase erfolgt. Der Zinskupon der neuen Underberg-Anleihe 2022/28 soll im Übrigen zwischen 5,00% und 6,00% betragen.

