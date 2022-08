DJ Bayer startet Phase-III-Studien zu Xarelto-Nachfolger Asundexian

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer strebt für seinen neuartigen Blutgerinnungshemmer Asundexian eine parallele Zulassung gegen zwei wichtige Auslöser von Schlaganfällen an. In jeweils eigenen klinischen Studien soll das Mittel dafür an bis zu 30.000 Patienten in mehr als 40 Ländern auf Wirksamkeit und Sicherheit hin untersucht werden, wie der Pharma- und Agrarkonzern anlässlich der Tagung der Europäischen Fachgesellschaft der Kardiologen (ESC) mitteilte. Die Entwickler hoffen, dass das Mittel bei geringerem Blutungsrisiko gefährlichen Thrombosen wirksam vorbeugen kann.

Asundexian wird als Nachfolger für das Bayer-Bestsellermedikament Xarelto gehandelt, das als Standardbehandlung gegen Thrombosen derzeit noch für Milliardenumsätze sorgt. Mit dem Ablauf der Patente in vier bis fünf Jahren werden diese allerdings schnell schrumpfen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2022 03:14 ET (07:14 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.