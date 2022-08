Einem internationalen Forscherteam ist ein Durchbruch bei der Gewinnung von Sauerstoff unter schwierigsten Bedingungen geglückt. Ihre Erfolgszutaten sind ein Turm in Bremen und extra starke Magnete. Es ist ein Durchbruch in der Wasserstoffforschung: Wissenschaftler:innen haben eine neue Methode zur Gewinnung von Sauerstoff aus Wasser entdeckt. Wie Newsatlas berichtet, kann durch Magneten Sauerstoff sogar in der Schwerelosigkeit extrahiert ...

