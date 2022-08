DAX-Wochenanalyse am 28.08.2022 mit einem Minus auf Monatsbasis und Druck auf der Unterseite. Was kann man daraus ableiten? Der Freitag startet wie schon der Donnerstag mit einem Gap auf der Oberseite und ließ dort noch einmal um 13.360 Punkte ein Short-Szenario zu. Er ging erneut zum Gap-close und schaffte damit den zweiten Tag in Folge ein gleiches Setup zu handeln. Diesen Trade habe ich Dir als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...