Vermischtes (ots) -Seit Wochen ärgern wir uns bei Swisslos über falsche Meldungen, wie eine davon beispielsweise auch heute wieder in den Medien zu lesen war, "Jackpot von einer Millionen Franken im Jura geknackt".Deshalb erlauben wir uns ein wenig Nachhilfeunterricht in Sachen Jackpot. Einen Jackpot gibt es nur und ausschliesslich im ersten Gewinnrang. Wenn im zweiten Gewinnrang ein Gewinn ermittelt wurde - das ist gestern Abend passiert - ist darum der Jackpot nicht geknackt. Diese Formulierung ist schlicht und ergreifend falsch.In der Ausspielung vom kommenden Mittwoch warten im Jackpot deshalb Fr. 16'400'000.- auf eine allfällige Gewinnerin oder einen allfälligen Gewinner.Danke, wenn diese falschen und geschäftsschädigenden Meldungen in dieser Form künftig nicht mehr verbreitet werden!