Ein neues Software Development Kit soll langfristig die Kommunikation zwischen Geräten und Betriebssystem erleichtern. Am Wochenende hat Google ein Software Development Kit (SDK) in der Entwickler-Preview in einem Blogpost vorgestellt. Das Kit erlaubt es Android-Entwicklern Apps zu kreieren, die Geräteübergreifend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...