News von Trading-Treff.de DAX-Wochenstart am 29.08.2022 mit neuem Monatstief und dem Chartanalyse-Video um 08.08 Uhr für 8 Minuten Trader-Charttechnik. Gap zum DAX-Wochenstart steht fest Die Börse ist unbeständig und Prognosen sind schwer, doch soweit kann ich mich am Morgen bereits aus dem Fenster lehnen: Wir starten mit einem GAP in die neue Woche! Rückblickend zum Freitag gab es nämlich starken Druck auf der Unterseite. Vor allem am Nachmittag, ...

