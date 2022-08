Der niederländische Technologiekonzern NXP Semiconductors N.V. (ISIN: NL0009538784, NASDAQ: NXPI) wird am 6. Oktober 2022 eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,845 US-Dollar ausschütten. Record date ist der 15. September 2022. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet bezahlt der Konzern 3,38 US-Dollar an Dividende. Beim derzeitigen Börsenkurs von 168,12 US-Dollar (Stand: 26. August 2022) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,67 Prozent. Im ...

